Airbus: contrat avec l'OTAN pour l'hélicoptère de demain

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que l'Agence de soutien et d'approvisionnement (NSPA) de l'OTAN lui a attribué un contrat d'étude conceptuelle d'une durée de 13 mois pourtant sur l'hélicoptère de demain dans le cadre du projet dit 'NSPR' (Next Generation Rotorcraft Capability).



Concrètement, l'étude vise à concevoir, développer et livrer un hélicoptère multirôle de taille moyenne.



Airbus travaillera avec Collins Aerospace, Raytheon (RTX), et MBDA. Le projet est soutenu par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Irlande et l'Italie, et se concentrera sur des hélicoptères à hautes performances, modulaires et interopérables selon les normes de l'OTAN.



La directrice générale de la NSPA, Stacy A. Cummings, a affirmé que cette étude était ' cruciale pour le développement des hélicoptères de transport moyen de nouvelle génération '.







Valeurs associées AIRBUS 130,44 EUR Euronext Paris +1,15%