Airbus: contrat avec l'Espagne pour le drone SIRTAP

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un contrat avec le ministère espagnol de la Défense pour le développement et l'acquisition de SIRTAP, un drone tactique haute performance qui renforcera les capacités tactiques de l'armée espagnole.



Ce contrat comprend un total de neuf systèmes, chacun composé de trois véhicules aériens sans pilote et d'une station de contrôle au sol. En outre, deux simulateurs seront fournis pour former les forces armées espagnoles.



Destiné à des missions de surveillance, de renseignement et de reconnaissance, ce drone disposera d'une autonomie de plus de 2.000 km et d'une endurance de plus de 20 heures. Le premier vol de son prototype devrait avoir lieu en 2025.





