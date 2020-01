Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : contrat avec l'ESA pour la plateforme Bartolomeo Cercle Finance • 23/01/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un contrat avec l'ESA pour la plateforme Bartolomeo dans l'ISS. Le lancement de cette nouvelle plateforme de recherche est prévu en mars 2020. La plateforme Bartolomeo d'Airbus offre de nouvelles possibilités de recherche dans la Station Spatiale Internationale (ISS). L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a formalisé la réservation d'un espace de charge utile destiné à un instrument norvégien qui mesurera la densité du plasma dans l'atmosphère terrestre. La plateforme permet d'observer la planète et notamment de mesurer les traces de gaz ou de surveiller la concentration de CO2 dans l'atmosphère.

