Airbus: contrat avec l'ESA pour la mission TRUTHS

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un contrat lui confiant la dernière phase de la mission TRUTHS de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), dans le cadre du programme d'observation de la Terre (Earth Watch) de l'ESA pour l'étude du changement climatique.



Ce contrat, d'une valeur de 109,3 millions d'euros options comprises, couvre la définition détaillée de la mission et de la charge utile, et se concentre sur le développement de la charge utile et les activités de réduction des risques.



La mission du satellite TRUTHS est de mesurer le rayonnement et la lumière solaire réfléchis par la surface de la Terre par rapport à une référence précise, de façon à améliorer les données climatologiques et calibrer les observations d'autres satellites.





