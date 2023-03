Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: contrat avec l'Angola pour un satellite information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Angola, Airbus Defence and Space annonce un accord pour Angeo-1, le premier satellite angolais d'observation de la Terre à très haute performance, qui sera construit en France par le groupe aéronautique.



Ce satellite de dernière génération servira à 'soutenir le développement économique et social, dont une gamme d'activités stratégiques comme la planification urbaine et la gestion de ressources minérales précieuses'.



Dans le cadre de ce partenariat, un programme de formation complet sera fourni à des ingénieurs angolais pour doter ce pays d'Afrique australe de compétences nationales via un transfert de connaissances ciblé.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.03%