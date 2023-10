Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: contrat avec easyJet pour éliminer du carbone information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'easyJet est devenue la première compagnie aérienne au monde à signer avec lui un contrat pour son initiative d'élimination des émissions de carbone, grâce à sa technologie utilisant le Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS).



La technologie DACCS filtre et élimine les émissions de CO2 directement de l'air à l'aide de ventilateurs d'extraction haute puissance. Une fois retiré de l'air, le CO2 est stocké en toute sécurité et en permanence dans des réservoirs souterrains.



Disponible dans le cadre de l'offre Airbus Carbon Capture, cette technologie permet d'offrir aux compagnies aériennes du monde entier des crédits d'élimination du carbone afin de faire progresser leurs objectifs de décarbonisation.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.11%