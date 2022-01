Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: contrat avec Azorra pour 22 appareils A220 information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 07:33









(CercleFinance.com) - Airbus a signé un contrat avec Azorra portant sur vingt-deux appareils de la famille A220, dont vingt A220-300 et deux ACJ TwoTwenty.



Azorra est un loueur d'avions basé à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis, qui se concentre sur les avions d'affaires, régionaux et de taille moyenne ('crossover'). L'achat d'Azorra est le dernier en date pour les avions de la famille A220/



'L'A220 est parfaitement adapté au portefeuille croissant d'Azorra. Nous sommes ravis de nous associer à Airbus pour cet appareil de nouvelle génération. Nous sommes impatients d'offrir à nos clients son économie supérieure et son efficacité environnementale', a déclaré John Evans, PDG d'Azorra.







