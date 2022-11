Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: contrat avec ArianeGroup pour Ariane 6 information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 14:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé avec ArianeGroup un contrat pour le prochain lot de transition des grandes structures en fibre de carbone de la fusée Ariane 6, des équipements qui seront construits sur son site de Getafe, près de Madrid.



Il fabriquera et fournira ainsi des structures innovantes, grandes et légères pour les quatorze prochains lanceurs Ariane 6, qui seront fabriqués jusqu'en 2025. Le contrat accompagnera la montée en cadence d'ArianeGroup à pleine cadence de production d'ici là.



'Le programme Ariane 6 est le seul actif européen qui permet un accès indépendant à l'espace pour des missions stratégiques, et la flexibilité de lancer des charges utiles lourdes et légères sur une large gamme d'orbites', souligne le constructeur aéronautique.





