Airbus : consolide vers 90E, devra préserver les 87,7E

(CercleFinance.com) - Airbus consolide vers 90E et pourrait retrouver du soutien au niveau du support des 87,7E du 30/11. En cas d'enfoncement, le titre pourrait glisser vers 78,5E puis 76,2E, l'ex-zénith du 11 août.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.71%