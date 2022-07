Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: Condor renouvelle sa flotte avec des A320neo information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi que la compagnie aérienne allemande Condor avait opté pour la famille A320neo en vue de moderniser sa flotte de monocouloirs en signant un accord portant sur 41 appareils, en location et en achat direct.



Condor - qui avait déjà retenu l'A330neo de l'avionneur européen pour l'ensemble de sa flotte long-courrier - a sélectionné la gamme A320neo à l'issue d'un processus d'évaluation approfondi, fait valoir Airbus dans un communiqué.



Condor - qui exploite l'A320 depuis plus de 20 ans sur son réseau européen - explique que ses nouveaux A320neo et A321neo lui permettront d'émettre moins de CO2, de consommer moins de kérosène et d'être moins bruyant.



Les avions seront équipés de moteurs Pratt & Whitney.



A la fin du mois de juin 2022, la famille A320neo totalisait plus de 8100 commandes provenant de plus de 130 clients.