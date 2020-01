Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : conclusion d'un accord dans le cadre d'une enquête Cercle Finance • 28/01/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - Airbus a confirmé la conclusion d'un accord de principe avec le Parquet National Financier français, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni et les autorités des États-Unis. ' Ces accords sont conclus dans le cadre d'enquêtes sur des allégations de corruption ainsi que le respect de la réglementation américaine sur le trafic international d'armes (ITAR) ' précise le groupe. ' Ils restent soumis à l'approbation des tribunaux français et britanniques et des tribunaux américains et régulateur '. Pour des raisons juridiques, Airbus ne peut faire aucun commentaire sur les détails de ses discussions avec les autorités chargées de l'enquête.

