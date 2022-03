Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: comprendre la 'météo spatiale' avec la mission SMILE information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la charge utile de la mission SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) a passé avec succès la commission d'examen des livraisons (DRB). Après un passage par le Luxembourg, elle partira ensuite à Shanghai où elle sera intégrée à la plate-forme chinoise début avril.



SMILE est la première mission conjointe européenne et chinoise. Elle vise à étudier l'environnement magnétique de la Terre (magnétosphère) à l'échelle mondiale, afin de mieux comprendre l'interaction Soleil-Terre, une interaction aussi connue sou le nom de ' météo-spatiale '.



Une fois le satellite terminé, il sera soumis à une campagne de tests de qualification complète de cinq mois.



Le lancement de la mission est prévu fin 2024 ou début 2025 depuis le port spatial européen de Kourou. La mission SMILE durera trois ans et s'appuiera sur les résultats et les études des satellites de l'ESA tels que Cluster et XMM-Newton, également construits par Airbus.







