Airbus: commandes en baisse pour Airbus Helicopters en 2022

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a annoncé mercredi une baisse de ses commandes sur l'exercice 2022, mais aussi une hausse de ses livraisons, dans un marché jugé 'complexe' du fait de la guerre en Ukraine et de ses problèmes d'approvisionnement.



Le numéro un mondial des hélicoptères civils indique dans un communiqué avoir engrangé 374 commandes l'an dernier, dont 362 unités en termes nets, contre 419 en 2021.



Ces commandes émanent de 203 clients en provenance de 48 pays.



Ses livraisons ont, elles, augmenté pour s'établir à 344 en 2022, contre 338 à l'issue de l'exercice précédent, ce qui correspond à une part de marché de 52% du secteur civil et parapublic.



En termes d'heures de vol de sa flotte, l'activité est désormais revenue à ses niveaux d'avant la crise du Covid-19, précise la filiale d'Airbus.



Le géant de l'aéronautique a prévu de dévoiler ses résultats annuels 2022 le 16 février prochain.





