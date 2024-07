Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande saoudienne pour quatre A330 MRTT information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Airbus fait part d'une commande de l'Arabie saoudite pour quatre appareils A330 MRTT (Multi Rôle Tanker Transport) supplémentaires destinés à l'armée de l'air royale saoudienne (RSAF), l'un des plus grands opérateurs de ce type d'appareil au monde.



Le constructeur aéronautique précise que le premier de ces avions entrera en conversion début 2026 et qu'ils entreront en service au sein de la RSAF en 2027 pour effectuer des missions de ravitaillement en vol et de transport.



Ce contrat, le troisième signé par l'Arabie saoudite pour l'A330 MRTT, inclut aussi un ensemble de services de soutien logistique comprenant des pièces de rechange, des services de formation et un service d'assistance pour les quatre nouveaux avions.





Valeurs associées AIRBUS 133,42 EUR Euronext Paris +1,20%