Airbus: commande pour neuf hélicoptères en Suisse

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi soir avoir reçu une commande de la part du service suisse de sauvetage aérien, la Rega, portant sur neuf hélicoptères Airbus H145 à cinq pales pour remplacer ses versions actuelles à quatre pales.



Ces nouveaux appareils seront équipés d'un système de navigation de pointe qui améliorera les capacités de mission et la sécurité des opérations. Il utilisera les nouvelles capacités du système de gestion de vol GTN750 Xi de Garmin.



La Rega exploite 13 stations HEMS en Suisse. En 2021, les équipages des hélicoptères ont effectué 14.330 missions, dont le transport de 471 patients Covid. La flotte actuelle de la Rega comprend sept H145 et un H125 utilisés pour la formation des pilotes.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.16%