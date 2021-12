Airbus: commande massive d'avions par Air France-KLM information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 08:18

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce une commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo, assortie de droits d'acquisition pour 60 de plus, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et renouveler et faire croître celle de Transavia France.



La commande porte sur des A320neo et A321neo. Les premières livraisons sont attendues au cours du second semestre 2023. Ces appareils assureront des liaisons moyen-courrier en Europe, notamment au départ d'Amsterdam-Schiphol et de Paris-Orly.



Le transporteur aérien fait aussi part de la signature d'une lettre d'intention portant sur l'acquisition de quatre Airbus A350F Cargo, assortie de droits d'acquisition pour quatre appareils supplémentaires, pour faire croître la capacité cargo d'Air France.