Airbus : commande ferme de BOC Aviation

(CercleFinance.com) - Airbus Group annonce que BOC Aviation Limited, groupe de location d'avions basé à Singapour, lui a passé une commande ferme pour 20 appareils A320neo, dont jusqu'à douze seront loués à la compagnie colombienne Avianca Airlines. 'La famille A320neo incorpore les dernières technologies, qui ensemble permettent de réduire de 20% la consommation de carburant ainsi que de 50% le bruit par rapport aux avions de génération précédente', souligne le constructeur aéronautique.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.24%