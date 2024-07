Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande ferme de 31 appareils par Japan Airlines information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Japan Airlines lui a passé une commande ferme pour 20 appareils A350-900 à fuselage large et 11 A321neo mono-couloirs.



Les A350-900 seront affectés aux routes internationales, tandis que les A321neo seront utilisés sur les lignes domestiques japonaises.



Cette annonce porte à 52 le nombre total d'A350 commandés par la compagnie, dont 18 sont déjà en service. Il s'agit par ailleurs de la première commande d'A321neo de Japan Airlines, souligne l'avionneur.





Valeurs associées AIRBUS 132,50 EUR Euronext Paris -0,05%