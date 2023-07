Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande ferme de 12 A220 par Delta Airlines information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que dans le cadre de son accord actuel, Delta Airlines a dévoilé une commande de 12 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300.



'Cette nouvelle commande provenant du plus grand client et opérateur de l'A220 est une autre preuve forte qui témoigne des opportunités qu'offre cette famille d'avions de la dernière génération', commente Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.



Delta a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018 et était le premier opérateur basé aux États-Unis à opérer ce type d'avions. Il opère présentement une flotte de 433 avions Airbus, dont 61 avions A220.





