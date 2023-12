Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande ferme d'Avolon pour 100 A321neo information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Airbus indique qu'Avolon, société internationale de leasing basée à Dublin, a signé une commande ferme de 100 A321neo, portant sa commande totale d'A321neo à 190 appareils et sécurisant son pipeline de livraison pour ce monocouloir.



'De cette façon, Avolon et ses clients peuvent bénéficier de la forte vague de croissance et de remplacements observée à l'échelle mondiale sur tous les marchés', a déclaré Christian Scherer, chief commercial officer et head of international d'Airbus.



Le total des commandes fermes d'Avolon directement auprès d'Airbus s'élève désormais à 632 appareils, de familles A320, A330 et A350. En septembre, elle a commandé 20 A330neo pour répondre à la demande mondiale croissante de gros-porteurs.





