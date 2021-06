Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : commande de trois nouveaux hélicoptères par SAF Cercle Finance • 16/06/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que SAF exploitera trois autres hélicoptères H145 pour les services médicaux d'urgence (EMS) en France. Basés à Grenoble, Valence et Montpellier, ils viendront compléter les trois H145 déjà commandés par cette société en 2018 et 2020. Acteur clé de l'EMS en France et en Europe, SAF exploite déjà 55 hélicoptères Airbus, flotte qui comprend un Super Puma, des H135 et des H125. Le H145 apportera des capacités accrues pour les missions EMS. Aujourd'hui, Airbus compte plus de 1.470 hélicoptères H145 en service dans le monde, totalisant plus de six millions d'heures de vol. Rien que pour l'EMS, plus de 470 hélicoptères H145 effectuent des missions de sauvetage aérien dans le monde.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.08%