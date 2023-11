Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande de trois H145 en Lituanie information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec le Service national des gardes-frontières lituaniens, portant sur trois hélicoptères multimissions H145 à cinq pales, à l'occasion du salon européen des rotors 2023.



Ces trois H145 supplémentaires porteront à onze le nombre total d'hélicoptères Airbus en service auprès du gouvernement lituanien, renforçant ainsi la position d'Airbus Helicopters dans ce segment de mission.



Les hélicoptères seront utilisés pour un large éventail de missions, notamment la recherche et le sauvetage, les évacuations médicales, la patrouille frontalière et le déploiement opérationnel des forces spéciales lituaniennes.





