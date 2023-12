Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande de six avions A350F par Cathay information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Cathay Group, déjà l'un des plus grands opérateurs de l'A350, est devenu le dernier transporteur aérien en date à commander son tout nouvel A350F, suite à la signature d'un contrat d'achat portant sur six appareils.



L'A350F rejoindra Cathay Cargo, la division de fret de la compagnie hongkongaise, et deviendra un élément central de sa future flotte, apportant de nouveaux niveaux d'efficacité à l'ensemble de son vaste réseau.



Actuellement en cours de développement, l'A350F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 111 tonnes et parcourir jusqu'à 8.700 kilomètres à un coût nettement inférieur à celui de tout autre avion-cargo disponible aujourd'hui.





