Airbus: commande de Qantas pour 52 appareils information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Aibus annonce la confirmation par la compagnie australienne Qantas d'une commande de 12 A350-1000, 20 A220 et 20 A321XLR, un accord s'ajoutant à une commande existante pour 109 appareils de la famille A320neo.



L'A350-1000 permettra au transporteur d'exploiter les vols commerciaux les plus longs au monde. Il s'agira notamment de relier Sydney et Melbourne à des destinations telles que Londres et New York sans escale pour la toute première fois.



De leur côté, l'A220 et l'A321XLR seront utilisés sur des services intérieurs à travers l'Australie, qui peuvent durer plus de cinq heures. En outre, l'A321XLR permettra à Qantas d'ouvrir de nouvelles liaisons directes vers l'Asie du Sud-Est.