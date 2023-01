Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande de nouveaux avions par Air France-KLM information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 11:15









(CercleFinance.com) - Afin d'améliorer sa performance économique et environnementale par le renouvellement de sa flotte, Air France-KLM annonce que son conseil d'administration a approuvé une commande ferme de quatre Airbus A350F cargo pour Martinair, filiale de KLM.



Ils remplaceront les quatre Boeing 747F actuellement opérés par KLM Cargo et Martinair, et s'ajouteront ainsi aux quatre autres Airbus A350F cargo commandés en décembre 2021 pour Air France. Ces livraisons sont attendues à compter du second semestre 2026.



Le conseil a aussi décidé d'une commande ferme de trois Airbus A350-900 passager supplémentaires pour Air France, avions qui viendront remplacer des appareils de génération précédente et dont les livraisons sont attendues en 2024.





