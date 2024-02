Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande de la part de Niagara Helicopters information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon d'Anaheim en Californie, Airbus indique que Niagara Helicopters lui a passé une commande de six hélicoptères H130, confirmant ainsi le renouvellement complet de la flotte de cette entreprise touristique.



Chaque année, cette entreprise basée à Niagara Falls, en Ontario, accueille plus de 100.000 clients du monde entier, offrant une visite guidée de neuf minutes et 27 kilomètres au-dessus des chutes du Niagara.



Appareil de choix pour le tourisme, le H130 dispose d'une cabine large et dégagée qui peut accueillir le pilote et jusqu'à sept passagers, offrant une visibilité exceptionnelle grâce à un grand pare-brise enveloppant et de larges fenêtres.





