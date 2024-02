Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande de huit appareils par Starlux Airlines information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la compagnie taïwanaise Starlux Airlines a passé une commande ferme portant sur cinq tout nouveaux avions-cargos A350F et trois gros-porteurs A330neo supplémentaires, à l'occasion du salon aéronautique de Singapour.



Actuellement en cours de développement, l'A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu'à 111 tonnes et parcourir jusqu'à 8.700 kilomètres 'à un coût nettement inférieur à celui de tout autre avion-cargo disponible aujourd'hui'.



Dans le même temps, la commande supplémentaire d'A330neo permettra à Starlux Airlines de 'continuer à construire l'une des flottes de passagers les plus modernes et les plus efficaces, offrant les plus hauts niveaux de confort en vol'.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.25%