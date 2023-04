Airbus: commande de 50 hélicoptères en Chine information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 08:23

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique avoir signé un contrat avec GDAT, l'un des principaux loueurs et exploitants d'hélicoptères chinois, pour 50 hélicoptères H160, soit la plus grosse commande unique de H160 sur le marché civil et parapublic depuis sa présentation en 2015.



L'appareil sera utilisé notamment pour le secteur de l'énergie, y compris le transport offshore pour les plateformes pétrolières et gazières, les parcs éoliens et le pilotage portuaire, ainsi que les services médicaux d'urgence et autres missions de service public.



Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération stratégique sur des sujets tels que les capacités de support et de services, entre autres, afin d'assurer le succès à long terme du H160 en Chine.