Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : commande de 38 avions Eurofighter par l'Allemagne Cercle Finance • 12/11/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un contrat pour la livraison de 38 nouveaux avions de combat Eurofighter à l'armée de l'air allemande, faisant de l'Allemagne le pays qui a passé le plus grand nombre de commandes dans le cadre du plus grand programme de défense européen. La commande, connue sous le nom de projet Quadriga, couvre la livraison de 30 monoplaces et huit biplaces. Trois avions seront équipés d'installations d'essai supplémentaires en tant qu'avions d'essai instrumentés pour le développement ultérieur du programme. La commande garantit la production jusqu'en 2030 et arrive à un moment stratégiquement important pour l'Eurofighter. Outre une commande attendue de l'Espagne pour remplacer les anciens F-18, des décisions d'achat en Suisse et en Finlande sont imminentes en 2021.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00%