Airbus: commande de 36 hélicoptères H135 pour l'Espagne

(CercleFinance.com) - Les ministères espagnols de la Défense et de l'Intérieur ont commandé 36 hélicoptères Airbus H135.



Le ministère de la Défense recevra 18 hélicoptères qui seront exploités par l'armée de l'air et la marine tandis que le ministère de l'Intérieur prendra également livraison de 18 hélicoptères qui seront exploités par la police nationale et la Guardia Civil. Les livraisons commenceront l'année prochaine.



L'armée espagnole exploite déjà une flotte de 16 hélicoptères H135. Avec cette acquisition, ce seront les premiers H135 pour l'armée de l'air espagnole et le premier produit Airbus Helicopters de la marine espagnole.





