Airbus: commande de 30 gros-porteurs par Cathay

(CercleFinance.com) - Airbus annonce une commande ferme de la part de Cathay pour 30 gros-porteurs A330-900, après une évaluation approfondie par la compagnie aérienne hongkongaise dans le cadre de son programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs de taille moyenne.



Ces appareils permettront à Cathay de moderniser sa flotte de génération précédente et d'étendre ses activités sur les liaisons régionales à grande capacité. L'avion offrira également la souplesse nécessaire pour desservir des destinations à plus long rayon d'action.



'Comme tous les appareils Airbus, l'A330neo est déjà en mesure d'être exploité avec jusqu'à 50% de carburant d'aviation durable (SAF), avec l'objectif de porter ce chiffre à 100% d'ici 2030', indique en outre le constructeur aéronautique.





Valeurs associées AIRBUS 133,24 EUR Euronext Paris +0,15%