Airbus: commande de 16 C295 pour l'armée espagnole

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le ministère espagnol de la Défense lui a commandé 16 Airbus C295 en configuration d'avion de patrouille maritime (MPA) et d'avion de surveillance maritime (MSA), un contrat pour un montant de près de 1,7 milliard d'euros.



Ces avions permettront à l'armée espagnole de renforcer la capacité nationale de lutte anti-sous-marine, ainsi que d'augmenter et d'améliorer ses unités de surveillance, de reconnaissance, de recherche et de sauvetage.



Le contrat comprend également des systèmes de formation (simulateur de vol complet et simulateur de système de mission) et un premier ensemble de soutien logistique. Les appareils seront assemblés dans les installations militaires d'Airbus à Séville.





