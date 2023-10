Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande de 13 A321neo par LATAM Airlines information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que LATAM Airlines a pris livraison de son premier A321neo loué auprès d'AerCap et a passé une commande de 13 A321neo supplémentaires afin d'étendre son réseau de liaisons et de stimuler sa croissance régionale.



Il s'agit de la première livraison d'un carnet de commandes engagé de 76 A321neo. Au total, LATAM, principal groupe de compagnies aériennes en Amérique latine et premier opérateur d'appareils Airbus dans la région, attend 111 appareils de la famille A320 à livrer.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.43%