Airbus : commande d'un hélicoptère au Japon

(CercleFinance.com) - Airbus Group fait part d'une commande pour un hélicoptère lourd H215 de la part de Nakanihon Air, l'un des plus importants opérateurs d'hélicoptères du Japon, commande dont le constructeur aéronautique européen ne précise pas les termes financiers. Opérant actuellement 45 hélicoptères Airbus, Nakanihon Air est spécialisé dans des activités couvrant les services médicaux d'urgence, les reportages, ainsi que le transport de biens et de personnes au Japon.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.78%