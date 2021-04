Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : commande d'un H160 en Indonésie Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir obtenu une commande pour un H160 de la part de l'opérateur indonésien Derazona Helicopters, commande lançant ce nouveau giravion multi-missions dans le secteur pétrolier et gazier d'Indonésie. 'Derazona devient non seulement le premier opérateur H160 du pays, mais aussi notre client de lancement pétrolier et gazier dans la région Asie-Pacifique', souligne Vincent Dubrule, responsable Asie-Pacifique d'Airbus Helicopters. L'appareil a été conçu dès le début pour se conformer aux conditions exigeantes des opérations pétrolières et gazières. Propulsé par les derniers moteurs Arrano de Safran Helicopter Engines, il bénéficie d'une réduction de 15% de la consommation de carburant.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.51%