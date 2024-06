Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: commande d'hélipotères par la Belgique information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Eurosatory 2024, Airbus fait part d'une commande de la part de la Belgique pour 15 hélicoptères H145M multirôles destinés à l'armée et pour deux appareils du même type, assortis de trois options, pour la police fédérale.



'En Europe, l'hélicoptère multirôle robuste devient la référence en matière de capacité de transport aérien tactique, d'opérations spéciales et de missions d'évacuation médicale', commente Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters.



Version militaire de l'hélicoptère bimoteur léger H145 éprouvé, le H145M offre un large éventail de capacités de mission. La flotte mondiale de la famille H145 a maintenant accumulé plus de sept millions d'heures de vol.





