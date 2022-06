Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande d'hélicoptères H145M par Chypre information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir signé avec le gouvernement chypriote un contrat pour l'achat de six H145M avec une option pour six autres appareils. Ces hélicoptères militaires utilitaires légers polyvalents seront exploités par la Garde nationale chypriote.



Dérivé du H145 civil, la dernière version du H145M dispose d'un nouveau rotor innovant à cinq pales qui augmente la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La conception du nouveau rotor principal sans roulement simplifie également les opérations de maintenance.



'Équipé du système d'armes Airbus HForce, le H145M peut être utilisé comme hélicoptère d'attaque léger. La gamme d'armes comprend des canons, des roquettes et des missiles sont en cours d'intégration', précise le constructeur aéronautique.



Le H145M est déjà en service en Hongrie (20), en Allemagne (15), en Serbie (9), en Thaïlande (5) et au Luxembourg (2). L'armée américaine exploite une flotte de plus de 460 hélicoptères civils de la famille H145 construits localement sous le nom d'UH-72 Lakota.





