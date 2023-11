Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: commande d'avions A220 par Air Niugini information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Airbus fait part d'une commande ferme d'Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, portant sur six A220-100 dans le cadre de la modernisation de sa flotte. De plus, elle va acquérir trois A220-300 et deux A220-100 auprès de loueurs tiers.



Combinant le plus long rayon d'action, la plus faible consommation de carburant et la cabine la plus large dans la catégorie des 100-150 sièges, l'A220 sera exploité par Air Niugini sur l'ensemble de son réseau intérieur et régional.



La nouvelle flotte augmentera la capacité et la fiabilité du réseau intérieur et permettra à la compagnie aérienne de desservir de nouvelles destinations dans la région Asie-Pacifique à partir de la capitale Port Moresby.





