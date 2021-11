Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : commande d'ALC pour 111 appareils information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature par Air Lease Corporation (ALC) d'une lettre d'intention pour une commande portant sur 111 avions, à savoir 25 A220-300, 55 A321neo, 20 A321XLR, quatre A330neo et sept A350F. La commande, qui sera finalisée dans les prochains mois, fait d'ALC, basé à Los Angeles, l'un des plus gros clients et loueur d'Airbus avec le plus gros carnet de commandes d'A220. Fondée en 2010, ALC a commandé un total de 496 avions Airbus à ce jour. Avec cette commande, ALC et Airbus lancent une initiative de fonds ESG de plusieurs millions de dollars qui contribuera à l'investissement dans des projets de développement aéronautique durable qui seront à l'avenir ouverts à de multiples parties prenantes.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.37%