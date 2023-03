Airbus: collaboration pour les jeux paralympiques information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - A presque 500 jours des jeux paralympiques, Airbus et l'Agence nationale du Sport (ANS) annoncent collaborer pour accompagner les fédérations sportives françaises et développer des innovations technologiques permettant d'améliorer les performances des parathlètes.



Le pôle haute performance de l'ANS a sollicité l'expertise d'Airbus sur 19 projets financés par l'agence qui répondent aux besoins exprimés par la Fédération Française Handisports et les fédérations françaises d'aviron, de triathlon, de badminton et de tir.



Airbus mettra ses capacités d'innovation et les technologies issues du monde aéronautique au service des parathlètes afin de simplifier, d'alléger et d'optimiser leurs équipements sportifs, par exemple via des matériaux composites ou des systèmes mécaniques innovants.



Afin d'assurer l'intégrité physique des athlètes, chaque projet bénéficiera d'un suivi médical spécialisé, assuré par le réseau national en médecine physique et de réadaptation ainsi que les commissions médicales des fédérations.