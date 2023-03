Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: collaboration autour des eVTOL médicaux information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce s'être associé à la Norwegian Air Ambulance Foundation pour développer les futures missions de CityAirbus NextGen pour les services médicaux en Norvège.



Les parties comptent étudier la valeur ajoutée des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour une sélection de cas d'utilisation de services médicaux à travers le pays.



' La complémentarité est un moteur clé dans cette entreprise: les hélicoptères restent essentiels pour effectuer des services médicaux d'urgence, tandis que les eVTOL peuvent apporter des capacités supplémentaires pour soutenir les premiers intervenants, par exemple en transportant des médecins spécialistes sur les lieux d'accidents ou des organes d'un site médical à un autre', résume le professeur Hans-Morten Lossius, secrétaire général de la Norwegian Air Ambulance Foundation.





