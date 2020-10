Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : choisi pour l'étude d'alunisseur de l'ESA Cercle Finance • 14/10/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) comme l'un des deux maîtres d'oeuvre de la phase de définition de l'alunisseur logistique lourd européen (EL3), étude qui sera menée par l'équipe Airbus d'experts lunaires de Brême. Dans cette étude (phase A/B1), le constructeur aéronautique et spatial développera le concept d'un alunisseur multi-rôle capable de transporter jusqu'à 1,7 tonne de fret vers n'importe quel endroit de la surface lunaire. Les vols de l'EL3 devraient commencer à la fin des années 2020, avec une cadence de missions s'étalant au cours de la décennie suivante et au-delà. L'ESA prévoit ainsi de mener trois à cinq missions EL3 sur une période d'au moins dix ans.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.84%