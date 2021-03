Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : choisi par Eutelsat pour construire un satellite Cercle Finance • 22/03/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir été sélectionné par Eutelsat pour construire Eutelsat 36D, un satellite de télécommunications géostationnaire multi-missions de nouvelle génération, qui renouvellera et renforcera la capacité de l'opérateur à 36°Est. 'Avec 70 répéteurs en bande Ku répartis sur cinq faisceaux de liaison descendante et une antenne orientable, Eutelsat 36D offre une flexibilité et une optimisation des performances pour fournir des services en Afrique, en Russie et en Europe', explique-t-il. Prévu pour un lancement au premier semestre 2024, ce satellite combine une puissance électrique de 18 kW avec une masse de lancement réduite à cinq tonnes, grâce à la propulsion électrique d'Airbus. Il aura une durée de vie opérationnelle de plus de 15 ans.

