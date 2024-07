Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: certification pour l'A321XLR équipé du LEAP-1A information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son A321XLR équipé de moteurs CFM LEAP-1A a reçu sa certification de type de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA), préparant ainsi l'entrée en service du nouvel avion à la fin de l'été.



La certification de la version à moteur Pratt & Whitney est prévue pour la fin de l'année 2024. Le premier A321XLR a effectué son vol inaugural en juin 2022 et à ce jour, plus de 500 appareils de ce type ont été commandés.



'La prochaine étape consiste à préparer l'avion pour ses premières missions commerciales avec nos clients du monde entier', déclare Christian Scherer, directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus.





