Airbus-Cathay Group commande 14 appareils supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :
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CATHAY GROUP COMMANDE 14 APPAREILS AIRBUS SUPPLÉMENTAIRES
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COMMANDE FERME PORTANT SUR 14 APPAREILS AIRBUS SUPPLÉMENTAIRES, DONT 11 A330-900 ET TROIS A321NEO
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
CATHAY GROUP COMMANDE 14 APPAREILS AIRBUS SUPPLÉMENTAIRES
COMMANDE FERME PORTANT SUR 14 APPAREILS AIRBUS SUPPLÉMENTAIRES, DONT 11 A330-900 ET TROIS A321NEO
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(Rédaction de Gdansk)
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA - L'avionneur européen a annoncé mercredi avoir enregistré une commande de Cathay Group pour 14 appareils supplémentaires, comprenant 11 avions A330-900s ainsi que trois A321neos. ... Lire la suite
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Place aux chefs d'État et de gouvernement à la COP31 : plusieurs dizaines de dirigeants doivent s'exprimer mercredi et jeudi à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Antalya (Turquie), l'attention étant surtout focalisée sur les nombreuses ... Lire la suite
par Aishwarya Venugopal, David Shepardson et Courtney Rozen Nvidia NVDA.O a perdu environ 430 milliards de dollars de capitalisation boursière en deux séances, alors que de nouvelles informations ont ravivé les interrogations concernant la relation entre le directeur ... Lire la suite
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