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Airbus-Cathay Group commande 14 appareils supplémentaires
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 06:31

Ajouter Boursorama à vos sources

Airbus SE AIR.PA :

  • CATHAY GROUP COMMANDE 14 APPAREILS AIRBUS SUPPLÉMENTAIRES

  • COMMANDE FERME PORTANT SUR 14 APPAREILS AIRBUS SUPPLÉMENTAIRES, DONT 11 A330-900 ET TROIS A321NEO

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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