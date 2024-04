Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: cassure des 166,50E, ´gap' des 164,16E en vue information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Airbus accélère la correction amorcée sous 172,8E et valide un petit signal d'alerte à la baisse sous 167,2E: le comblement du ' gap ' des 164,16E est imminent et cela pourrait ne pas suffire à enrayer la glissade qui risque de se prolonger en direction du ' gap ' des 159,88E du 13 mars (et ex zénith du 6 mars).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.46%