Airbus, Carmat, Rémy Cointreau, Scor... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de mars 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 71 avions commerciaux à 37 clients. En parallèle, 211 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 136 appareils à 49 clients. Comme indiqué le 20 février dernier, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Carmat

Au cours du 1er trimestre 2025, Carmat a réalisé 16 implantations du cœur artificiel Aeson dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), contre 7 implantations au 1er trimestre 2024. Le concepteur et développeur de ce cœur artificiel total visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,4 millions d'euros, soit une multiplication par 2,4 sur un an. A fin mars 2025, Carmat a atteint le nombre total de 108 implantations.

FDE

FDE, producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce l'acquisition stratégique à 100% d'Alltec AS en Norvège, pour un montant total de 9 millions d'euros en numéraire et en actions de la holding norvégienne de FDE contrôlant ses opérations dans ce pays. Société de 50 salariés, Alltec est spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de solutions d'énergie renouvelable principalement en Norvège, avec une expertise reconnue dans le biogaz, l'hydrogène et l'ammoniac.

Forsee Power

Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires 2024 de 151,8 millions d'euros, en repli de 11%. L'Ebitda ajusté ressort à 0,8 million d'euros contre une perte de 6,8 millions d'euros en 2023, ce qui confirme la nette amélioration de la performance opérationnelle. "Cette forte progression résulte à la fois d'une gestion rigoureuse des frais de structure, d'une diminution des charges opérationnelles, d'un pilotage industriel optimisé (amélioration de la productivité et baisse des coûts d'approvisionnement) et d'une grande discipline en matière d'investissement", explique le groupe.

Rémy Cointreau

Le conseil d'administration de Rémy Cointreau, présidé par Marie-Amélie de Leusse, annonce avoir pris acte de la démission d'Éric Vallat de ses fonctions de directeur général, effective cet été. Après plus de cinq années passées à la tête de la direction générale du groupe, Éric Vallat a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel. " Un processus de sélection est d'ores et déjà en cours pour désigner dans les plus brefs délais la personne qui lui succèdera et qui poursuivra, avec un regard neuf, la stratégie de valeur du groupe ", a expliqué le groupe de spiritueux.

Scor

Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe ("cat bond"), Atlas Capital DAC Series 2025-1, qui fournit au groupe une couverture pluriannuelle de 240 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et dans les Caraïbes, les tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte par Atlas Capital DAC Series 2025-1 s'étend du 1er juin 2025 au 31 mai 2028. Cette obligation comprend des composantes en matière de développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.