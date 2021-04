Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : carburant durable pour le site de Broughton Cercle Finance • 13/04/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir franchi une nouvelle étape dans la réduction de son empreinte carbone industrielle avec le vol inaugural d'un super-transporteur Beluga utilisant du carburant d'aviation durable depuis l'usine de Broughton au Pays de Galles. Ce site, qui utilise la flotte Beluga pour transporter des ailes d'avions vers Toulouse, Hambourg et Brême, devient le deuxième site européen d'Airbus à utiliser du carburant d'aviation durable, après que Hambourg l'a introduit dans ses activités cargo fin 2019. La flotte de Beluga opérant à partir de Broughton sera initialement chargée d'un mélange à 35% de combustibles non fossiles, qui devrait réduire les émissions de CO2 de plus de 400 tonnes au cours des trois prochains mois.

