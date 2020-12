Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : campagne d'essais réussie pour le Zephyr Cercle Finance • 03/12/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce avoir terminé avec succès une nouvelle campagne de vols d'essais pour pour le Zephyr High Altitude (HAPS) en Arizona (États-Unis). 'Les objectifs de la campagne d'essais ont tous été atteints, mettant en valeur un avion plus résilient et plus performant', résume Airbus ce matin. Zephyr est le premier système aérien sans pilote (UAS) stratosphérique solaire-électrique au monde. Evoluant au-dessus du trafic aérien conventionnel, il est censé apporter de nouvelles capacités de visualisation, de détection et de connexion aux clients commerciaux et militaires. il pourra par exemple assurer des missions de surveillance permanente, retracer l'évolution du paysage ou encore fournir un réseau de communication aux régions les plus déconnectées du monde. En juillet 2018, le Zephyr a volé dans la stratosphère pendant près de 26 jours ce qui reste à ce jour la plus longue durée de vol d'un avion jamais réalisée sans ravitaillement.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.38%