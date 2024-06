Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: campagne d'essais en vol du NH90 Standard 2 information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir lancé la campagne d'essais en vol du prototype du NH90 Standard 2, l'une des dernières configurations de NH90, développée spécifiquement pour l'aviation de l'armée française afin de soutenir les opérations des forces spéciales.



Le ministère français des Armées a commandé un total de 18 NH90 en configuration Standard 2. Les essais en vol se poursuivront jusqu'à la fin de l'année selon le calendrier convenu avec la Direction générale de l'armement.



La configuration Standard 2 comprend le système électro-optique Safran Euroflir 410, un nouveau générateur de cartes numériques, l'installation d'un troisième membre d'équipage et de nouvelles vitres coulissantes pour accueillir des canons d'autoprotection.





Valeurs associées AIRBUS 147.84 EUR Euronext Paris +1.40%